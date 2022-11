Speciale difesa: Kosovo-Serbia, Tajani in visita a Pristina e Belgrado nelle giornate di lunedì e martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si recherà a Pristina e Belgrado nelle giornate di lunedì e martedì, per incontrare il contingente militare italiano impegnato nella regione dei Balcani e per incontrare il premier del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Lo ha detto lo stesso Tajani nel corso di un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Servono investimenti nei Balcani per aiutare la stabilità in quella parte dell'Europa, a questo proposito sarò a Pristina e Belgrado, lunedì e martedì, per incontrate Kurti e Vucic e visitare, con il ministro della Difesa, i militari italiani che sono lì", ha detto. "A questo proposito, l'Alto rappresentante Ue Borrell ha ringraziato i Carabinieri per lo sforzo che stanno facendo nella regione", ha concluso Tajani. (Beb)