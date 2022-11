Kosovo-Serbia: portavoce Ue, responsabilità delle parti trovare soluzione alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non può essere l'Unione europea la più interessata a trovare una soluzione alla crisi fra Serbia e Kosovo, ma sono le due parti che hanno la responsabilità di trovare una via d'uscita alla situazione attuale. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza giornaliera a Bruxelles. "Ci aspettiamo progressi nel dialogo fra Pristina e Belgrado, un calo del livello delle tensioni e la disponibilità costruttiva ad avanzare verso una soluzione", ha detto. "Non possiamo permetterci la situazione attuale e ci troviamo in una delle peggiori crisi dal 2013. Per questo rimaniamo impegnati ad accogliere sia il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, che il presidente serbo Aleksandar Vucic a Bruxelles, per un incontro ad alto livello non appena sarà possibile", ha aggiunto. "Cioè non appena saranno pronti a mostrare una condotta europea nel combattere per trovare una soluzione europea ai problemi tra loro", ha concluso Stano. (Beb)