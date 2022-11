Kosovo: Lista serba annuncia boicottaggio elezioni locali straordinarie nei comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) ha annunciato che boicotterà le elezioni locali straordinarie nei quattro comuni serbi del nord del Kosovo, annunciate per il 18 dicembre dalla presidente kosovara, Vjosa Osmani. Lo riporta l'emittente "N1". "Vista la decisione di Pristina di indire elezioni locali straordinarie nel nord del Kosovo, vogliamo informare l'opinione pubblica che la Lista serba non prenderà parte a queste elezioni, così come i cittadini che sostengono il nostro partito, di cui oltre il 95 per cento vivono in queste zone", si legge nella dichiarazione del gruppo politico. (segue) (Seb)