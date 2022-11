Sierra Leone: parlamento approva disegno di legge per garantire un terzo di "quote rosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Sierra Leone ha approvato all'unanimità un disegno legge volta a garantire che un terzo dei suoi membri e dei consiglieri delle municipalità locali siano donne. Il provvedimento, riferiscono i media locali, passerà ora al vaglio del presidente Julius Bio per essere convertito in legge. Nonostante fosse una delle promesse fatte nella campagna elettorale del 2018, il governo ha impiegato tre anni per approvare la bozza dopo che una versione precedente del disegno di legge è stata ritirata per un tecnicismo. Attualmente solo 19 dei 146 parlamentari della Sierra Leone sono donne. (Res)