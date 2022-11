Polonia: Cina sollecita "calma e moderazione" dopo caduta missili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sollecitato "calma e moderazione" per prevenire un'escalation della situazione in Polonia, dopo che due missili sono caduti sul territorio del Paese ieri, causando la morte di due persone. "Nella situazione attuale, tutte le parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione per evitare l'escalation della situazione. La posizione della Cina sulla questione ucraina è coerente e chiara. È imperativo portare avanti dialogo e negoziati per risolvere pacificamente la crisi", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna.(Cip)