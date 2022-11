© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non può essere un soggetto privato" come le navi delle Ong "a scegliere il Paese in cui far sbarcare i migranti". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa, in Aula al Senato, sui flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale. (Rin)