Uganda: presidente Museveni rassicura turisti e visitatori, epidemia di ebola sotto controllo

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha assicurato ai visitatori stranieri che l'epidemia di ebola sarà messa sotto controllo. In un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva ieri sera, il presidente ha osservato che i turisti stranieri stanno cancellando le prenotazioni mentre diverse conferenze internazionali sono state cancellate o spostate in altri Paesi, tenendo a precisare che l'epidemia è stata localizzata, con casi attivi in ​​soli sei distretti su 146 in tutto il Paese. "L'Uganda è al sicuro e gli ospiti internazionali sono i benvenuti", ha detto Museveni, aggiungendo che un elenco di persone esposte al virus è stato fornito alle autorità per l'immigrazione per impedire loro di viaggiare all'estero. Museveni ha quindi denunciato che gli sforzi per controllare l'epidemia sono stati ostacolati da alcuni membri della pubblica amministrazione e del privato che si sono rifiutati di aderire alle restrizioni sanitarie. È il caso, ad esempio, dei mototaxi - noti come boda boda - che sfidano le regole di blocco nelle aree colpite e continuano a trasportare passeggeri anziché solo merci. Nel distretto di Kassanda, inoltre, dieci membri di una famiglia allargata sono morti per aver contratto il virus dopo aver riesumato un corpo sepolto per seppellirlo secondo le loro convinzioni religiose. A Kampala, poi, due contatti legati a casi separati sono fuggiti dalle strutture - uno nella città di Masaka e un altro nella città di Jinja - e sono entrambi morti. Da quando l'epidemia è stata confermata, a settembre, nel Paese sono stati registrati 141 casi con 55 decessi. Per 18 giorni non ci sono stati casi confermati nel distretto di Mubende, l'epicentro dell'epidemia, anche se un caso è stato segnalato lunedì scorso.(Res)