Serbia: ambasciatore russo su lancio portale "Rt Balkan", Ue getta nell'oblio valori comuni

- L'Unione europea getta cinicamente nell'oblio i propri valori comuni. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, commentando la dichiarazione dell'eurodeputato Vladimir Bilcik, contrario al lancio del portale multimediale russo "Rt Balkan" in lingua serba avvenuto ieri. "I rappresentanti dell'Ue, attraverso Bilcik, senza giri di parole, hanno effettivamente chiesto alla Serbia di vietare il lavoro di 'Rt Balkan' nel Paese", ha affermato l'ambasciatore russo, chiedendosi di "quale tipo di libertà di espressione si possa parlare in Europa quando si chiede a Belgrado di rinunciare a uno dei principi democratici fondamentali in nome del progresso positivo del popolo serbo verso un futuro radioso nell'Ue". Bocan-Harchenko ha quindi sottolineato che a Bilcik, come a chiunque nelle istituzioni europee, "non importa" dell'opinione della maggioranza dei cittadini serbi "che vogliono informarsi" su "Rt Balkan". Lo stesso Bilcik aveva poco prima affermato che la decisione del lancio del portale multimediale "Rt Balkan" in lingua serba, "non un media ma una fonte di propaganda di guerra russa", era "in contraddizione non solo con l'obbligo della Serbia di armonizzarsi con la politica estera dell'Unione europea ma anche con i principi fondamentali dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani fondamentali e delle libertà per tutti". (Seb)