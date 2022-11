Migranti: Piantedosi, serve nuova politica asilo, redistribuiti solo 117 migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è bisogno di una nuova politica europea in materia di migrazione e asilo, davvero ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità e che sia equamente divisa fra tutti gli Stati membri". A dirlo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa, in Aula al Senato, sui flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale. Lo stesso ministro ha ricordato che dei migranti arrivati in Italia “ne sono stati trasferiti 117 a fronte di una disponibilità di 8 mila manifestata da 13 Paesi”. (Rin)