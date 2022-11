Moldova: ministero Interno alza il livello di allerta per pericolo di raid missilistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno moldavo ha alzato il livello di allerta in seguito alla caduta di un missile in Polonia, che ha causato la morte di due persone. La Moldova, come i Paesi confinanti, è "esposta al pericolo di attacchi missilistici", si legge nel relativo comunicato. "La Polonia è stata colpita ieri sera e due persone hanno perso la vita nell'esplosione ai margini di una città al confine. La scorsa settimana c'è stato un incidente a Naslavcea, in Moldova, quando un razzo russo è esploso vicino al villaggio e ha distrutto diverse case. In questo contesto, la guardia di frontiera vigila attentamente sui confini ed è in servizio, pronta ad intervenire in caso di necessità", prosegue il comunicato. (Rob)