Italia-India: Meloni incontra Modi a margine del G20, discusso approfondimento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro dell'India, Narendra Modi, a margine del vertice del G20 che si è tenuto a Bali, in Indonesia. Secondo un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri indiano, Modi si è congratulato con Meloni come "prima donna eletta a capo del governo in Italia". I due leader hanno discusso l'approfondimento della cooperazione bilaterale in diversi ambiti, inclusi "il commercio e gli investimenti, il contrasto al terrorismo e le relazioni tra persone", e si sono confrontati in merito a questioni regionali e internazionali di comune interesse. Modi, che sul suo profilo Twitter ha definito l'incontro "eccellente", ha fatto riferimento alle celebrazioni per il 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, e ha invitato il presidente del Consiglio in India per il vertice del G20 in programma il prossimo anno. (Inn)