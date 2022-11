Migranti: Piantedosi, invertire rotta, gestione non può essere affidata a trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, in materia di gestione dei flussi migratori, “vuole invertire una rotta che per anni non ha tenuto conto dell’interesse nazionale. E’ indispensabile che la gestione non sia affidata allo spontaneismo o alle organizzazioni di trafficanti di essere umani”. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa, in Aula al Senato, sui flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale. (Rin)