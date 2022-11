Mozambico: condannate a 30 anni due persone per caccia illegale e possesso di armi da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini mozambicani sono stati condannati a 30 anni di carcere per caccia illegale e possesso di armi da fuoco. È quanto riferisce la stampa locale. I due erano stati arrestati nel settembre dello scorso anno in un allevamento di selvaggina situato all'interno della Great Lebombo Conservancy (Glc) - al confine con il Kruger National Park in Sudafrica -dopo essere stati fermati in possesso di armi da fuoco e munizioni in un allevamento di selvaggina con l'obiettivo di macellare rinoceronti per estrarne le corna per scopi commerciali. Dal 2008 ad oggi più di 8 mila rinoceronti sono stati uccisi dai bracconieri in tutta la regione del Great Limpopo Transfrontier Park, che comprende il Kruger Park del Sudafrica, il Gonarezou National Park dello Zimbabwe, il Limpopo National Park e lo stesso Glc. Il bracconaggio di rinoceronti è guidato dalla domanda di corno di rinoceronte nei Paesi asiatici, in particolare Cina e Vietnam, dove viene usato nella medicina tradizionale cinese, ma anche semplicemente come status symbol per mostrare successo e ricchezza. (Res)