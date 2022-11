Pnrr: Capone (Ugl), importante approfondire impatto sul lavoro e vita quotidiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante approfondire la valutazione sull'impatto sul lavoro, sulla vita quotidiana, che questo grande, importante strumento che ci è stato messo a disposizione ha realmente". Lo dichiara in Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, rispondendo a una domanda sul Pnrr a margine dell'incontro a palazzo Chigi del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, con i sindacati. "Poi ci sono alcuni temi specifici - ha continuato - da verificare. C'è una complessità nella gestione soprattutto da parte degli enti locali, che devono mettere a terra la maggior parte dei progetti ma che non hanno le competenze all'interno per poterli gestire. Quindi sarà necessaria, forse, una semplificazione. Questa è una delle cose che chiedere, come l'accorpamento di alcune misure per renderle più efficaci". Infine, "chiederemo anche una nuova gestione dei tempi". Infatti, ha spiegato, "tempi molto stringenti così come sono stati progettati producono effetti sicuramente sulla quantità del lavoro che viene svolto ma non necessariamente sulla qualità".(Rin)