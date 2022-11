© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia non è mai venuta meno alle sue tradizioni di solidarietà e accoglienza ma bisogna ammettere senza ipocrisie che l’accoglienza ha un limite invalicabile”. A dirlo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa, in Aula al Senato, sui flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale. (Rin)