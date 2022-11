Migrati: Piantedosi, favorevoli a piano complessivo di sviluppo del Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia è favorevole ad un piano complessivo di sviluppo del Nord Africa che coniughi le misure per la crescita con quelle di contrasto al traffico degli esseri umani, con una maggiore collaborazione per evitare le partenze” dei migranti. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell’informativa, in Aula al Senato, sui flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale. (Rin)