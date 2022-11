© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dello stipendio medio prevista in Russia nel 2022 è dell'11,6 per cento annuo. Lo ha affermato la viceministra del Lavoro, Elena Mukhtijarova. "Il problema più importante è il livello dei salari. Alla fine dell'anno, l'aumento medio dei salari nominali previsto è dell'11,6 per cento, che è un tasso leggermente inferiore all'inflazione", ha osservato la viceministra. (Rum)