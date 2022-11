Ucraina: Simson, ministri energia Ue e Regno Unito solidali dopo attacchi a infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, ha avuto un colloquio telefonico con i ministri omologhi europei, il ministro dell'Energia del Regno Unito e quello ucraino, dopo che gli attacchi missilistici russi di ieri hanno lasciato dieci milioni di persone senza energia in Ucraina. Lo ha riferito la stessa Simson tramite un messaggio su Twitter. "Gli attacchi russi alle infrastrutture civili energetiche in Ucraina sono disumani e hanno lasciato 10 milioni di persone senza energia. Mentre la Russia aumenta la sua aggressione, l'Ue aumenta il suo sostegno. Ho avuto una telefonata di coordinamento con il ministro ucraino e i ministri europei, e sono grata al Regno Unito e alla Norvegia per aver aderito", si legge nel tweet di Simson. (Beb)