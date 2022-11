Municipio Roma IV: De Paolis (Pd), mi dimetto da presidente consiglio, mio impegno per maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già preannunciato nel corso "dell'iniziativa di sabato scorso della Maggioranza è con rammarico che, dopo una lunga riflessione, comunico che nelle prossime ore formalizzerò le dimissioni da Presidente del Consiglio del IV Municipio". Così in una nota il Presidente del consiglio del IV Municipio De Paolis. "È stata una scelta molto difficile, dettata esclusivamente da ragioni personali e presa in accordo con la maggioranza. Il percorso che ha accompagnato la mia entrata in Consiglio da un anno a questa parte, infatti, è stato molto importante dal punto di vista personale, umano e politico ma anche profondamente impegnativo sul piano fisico ed intellettivo. Ho svolto il mio lavoro con grande dedizione e passione, cercando sempre di mantenere un clima di dialogo disteso fra le diverse forze politiche e di tenere alto il valore dell'Istituzione che sono stato chiamato a rappresentare. Ringrazio il presidente, la sua giunta e tutti i colleghi consiglieri ai quali, anche nonostante le diversità di vedute a volte evidenziatesi, ho sempre mostrato e mostrerò stima e rispetto. Ringrazio infine i dipendenti del Municipio, sempre attenti e professionali nell'accompagnare la mia esperienza di Presidente del consiglio. Rimarrò tra i banchi della maggioranza continuando con entusiasmo a dare il mio contributo a questa esperienza amministrativa". (Com)