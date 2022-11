Spagna: ministra Calvino, auspicabile ridurre sussidio carburante a sfera professionale o gruppi vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in Spagna il sussidio di 20 centesimi al litro per l'acquisto di carburante sarà prorogato, sarebbe "auspicabile" una sua limitazione alla sfera professionale o a gruppi vulnerabili. Lo ha detto la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in alcune dichiarazioni a "Tve", spiegando che le incertezze generate dalla guerra stanno spingendo il governo ad attendere i prossimi sviluppi su questo aiuto, che è valido fino al 31 dicembre per tutta la popolazione, senza distinzioni. Calvino ha evidenziato che il sussidio per il carburante ha avuto effetti importanti nel ridurre l'inflazione in Spagna, ma ha anche ricordato che ha un elevato impatto fiscale e che non discrimina tra redditi bassi e alti. (segue) (Spm)