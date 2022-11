Spagna: ministra Calvino, auspicabile ridurre sussidio carburante a sfera professionale o gruppi vulnerabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In generale, l'obiettivo deve essere quello di concentrare gli aiuti alle famiglie più vulnerabili, sulla classe media, sui lavoratori, sui lavoratori autonomi, ma non sulle famiglie che non hanno bisogno di questo sostegno con fondi pubblici", ha spiegato la ministra. Nel catalogo delle misure per alleviare gli effetti della guerra che il governo sta valutando di estendere c'è anche la riduzione dell'Iva su elettricità e gas. Calvino ha detto a questo proposito che si sta valutando se estenderla a tutto il 2023 o solo a una parte dell'anno. "Da qui a dicembre finiremo di decidere come estendere queste misure, ma adattandole alla situazione, perché è questo che ne garantisce l'efficacia", ha concluso Calvino. (Spm)