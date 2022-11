Ciad: proteste 20 ottobre, al via processo ai manifestanti arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Mongo, in Ciad, il processo ai manifestanti arrestati nelle proteste del ​​20 ottobre scorso contro la giunta militare al potere nel Paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rfi", sono 11 gli imputati a processo con le accuse di "assemblea disarmata e ribellione". Fin dall'apertura del processo, i dieci avvocati che compongono la difesa hanno messo in discussione il procedimento rilevandone le irregolarità, in particolare per quanto riguarda le condizioni e i luoghi di arresto di alcuni loro assistiti. Ad esempio, i detenuti hanno lamentato la mancata assistenza di avvocati durante le indagini e il mancato rispetto del termine per il fermo di polizia. Degli 11 imputati, inoltre, sei non hanno nulla a che fare con le manifestazioni del 20 ottobre, per questo il pubblico ministero ha disposto il loro rilascio. Quanto agli altri cinque che hanno ammesso di aver manifestato, l'accusa chiede che siano condannati a due mesi di reclusione con sospensione della pena. Non è chiaro quante persone siano ancora detenute in Ciad dopo le violenze del 20 ottobre, la cui repressione ha causato la morte di almeno 50 manifestanti e il ferimento di altri 300. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha stimato che quasi 1.400 persone siano state arrestate quel giorno e in quelli successivi. Il governo, da parte sua, ha riconosciuto che 621 persone sono state interrogate nel carcere di massima sicurezza di Koro Toro, nel nord del Paese, mentre più di 400 casi considerati reati flagranti sono stati finora inviati alla procura di Ndjamena, dove non è stata ancora fissata una data per il processo. (segue) (Res)