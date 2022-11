Ciad: proteste 20 ottobre, al via processo ai manifestanti arrestati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo bilancio provvisorio degli scontri della giornata parlava di almeno 30 morti, bilancio aumentato nei giorni a venire. Le proteste si sono tenute anche in altre città del Paese tra cui Babydjia, Koumra, Mongo, Bongor e Moudou. A scendere in piazza sono stati i partiti politici di opposizione e le associazioni della società civile che non hanno riconosciuto l'esito del dialogo nazionale indetto dal leader militare Mahamat Deby Itno, figlio di Idriss, il quale è stato riconfermato per altri due anni alla guida del Paese con la possibilità di candidarsi - come altri membri della giunta al potere - a future elezioni: opportunità, quest'ultima, che era stata esclusa dai negoziati tenuti all'epoca con la comunità internazionale. Secondo quanto riferito da fonti citate dal sito "Alwihda", gli scontri sono degenerati dopo che i manifestanti hanno attaccato il quartier generale del partito del primo ministro Saleh Kebzabo, nominato di recente, appiccando il fuoco all'ingresso principale della sede. In una nota, il ministero degli Esteri francese ha poi condannato le violenze e preso le distanze dal presunto coinvolgimento di Parigi nei disordini. "Le false informazioni su un presunto coinvolgimento della Francia non hanno alcun fondamento", si legge. (segue) (Res)