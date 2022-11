Municipio Roma IV: presidente, giunta e maggioranza, "Ringraziamo De Paolis per il lavoro svolto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo le ragioni intime e personali contenute nelle dimissioni presentate dal professor Paolo De Paolis dal ruolo di presidente del consiglio del IV Municipio. La scelta presa da De Paolis, sicuramente non facile e molto ragionata, priva il consiglio di una guida di prim'ordine sia dal punto di vista umano che politico-istituzionale". Così in una nota congiunta presidente, giunta e maggioranza consiliare del IV Municipio. "Come Maggioranza, sebbene a malincuore, non possiamo che prendere atto di questa sua decisione, sicuri che storia politica, esperienza amministrativa e senso istituzionale, unitamente alla esemplare passione per il territorio, continueranno a caratterizzare il suo operato in Consiglio. Ringraziamo il Professor De Paolis per l'impegno, l'abnegazione, la competenza e la serietà con le quali ha affrontato il suo impegno istituzionale e politico". (Com)