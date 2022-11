Migranti: in Serbia vertice trilaterale con Ungheria e Austria su lotta a flussi clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ospiterà oggi a Belgrado il secondo vertice trilaterale tra Ungheria, Serbia e Austria rivolto alla lotta all'immigrazione clandestina, a cui parteciperanno il primo ministro ungherese Viktor Orban e il cancelliere austriaco Karl Nehammer. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rts". Al primo vertice trilaterale del 3 ottobre a Budapest era stata lanciata un'iniziativa comune al fine di ridurre la pressione sui confini dei Paesi. Tre giorni dopo a Belgrado era stato concordato che, a causa del grande afflusso di migranti, la Serbia avrebbe ricevuto l'aiuto di Vienna e Budapest per proteggere il suo confine con la Macedonia del Nord. Prima della riunione odierna, Nehammer ha affermato che da Belgrado verrà inviato "un forte segnale di ulteriore inasprimento delle misure" e che l'obiettivo è "creare un forte asse nella lotta all'immigrazione clandestina", nonché "adottare misure congiunte per una maggiore protezione delle frontiere e per il rimpatrio dei clandestini". Lo stesso Nehammer ritiene che il sistema europeo di asilo abbia fallito. "Finché la Commissione europea non agirà, dobbiamo prendere noi stessi le misure e lo stiamo facendo", ha sottolineato. (Seb)