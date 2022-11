Migranti: De Cristofaro (Misto), governo, non Ong, viola il diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I requisiti affinché i migranti vengano sbarcati "non li stabilisce lei", ma sono stabiliti "dalla Convenzione internazionale di Ginevra che l'Italia in questo momento sta palesemente violando" come "nel 2018". Lo ha detto il presidente del gruppo Misto, Peppe De Cristofaro (Avs), intervenendo nell'Aula del Senato dopo l'informativa del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi degli assetti navali di Ong nel Mediterraneo centrale. "Quelle Ong che oggi operano nel Mediterraneo centrale sono lì perché voi non ci siete" da quando "fu colpevolmente cancellata la missione Mare Nostrum", ha aggiunto per poi rincarare: "Quelle Ong dovreste invece ringraziarle, perché fanno ricerca e soccorso. Siete voi, non le Ong a violare il diritto internazionale".(Rin)