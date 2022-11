© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo che si è abbattuto questa notte sulla provincia di Roma ha visto impegnati i vigili del fuoco in 40 interventi complessivi. Tra questi in 12 circostanze i pompieri sono intervenuti per danni d’acqua e in 11 per alberi e rami caduti ma senza, per fortuna, che nessuno rimanesse ferito. (Rer)