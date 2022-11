Africa: Mistretta (Maeci), Italia investe oltre 10 milioni di euro nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia investe più di 10 miliardi di euro in Africa e vede in crescita anche il suo import-export. Lo ha detto Giuseppe Mistretta, direttore Africa del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, intervenuto all'Italia Africa Business Week (Iabw) che si apre oggi a Roma. "Il rapporto fra Italia e Africa non è solo fra governi ma anche imprenditoriale e 10 miliardi di euro di investimenti, non solo da parte di grandi gruppi industriali, collocano l'Italia ai primi posti in quest'ambito", ha detto Mistretta, osservando che sebbene la quota di investimenti faccia riferimento al periodo pre-Covid, anche la crescita dell'import-export è un fattore importante per un'economia, come quella italiana, fondamentalmente di esportazione. (Res)