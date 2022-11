Migranti: Unterberger (Autonomia), governo mostra muscoli davanti a disperati, non c'è alcuna invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tornati al periodo dei decreti Sicurezza" con "un dejà vu di un ministro dell'Interno che mostra i muscoli di fronte a dei disperati". Lo ha detto la presidente del gruppo delle Autonomie, Julia Unterberger, intervenendo nell'Aula del Senato dopo l'informativa del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi degli assetti navali di Ong nel Mediterraneo centrale. "Anche se volete farlo credere, in questo momento in Italia non c'è nessuna invasione", ha aggiunto. (Rin)