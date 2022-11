Migranti: Le Pen, l'Italia ha ragione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veramente il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha appena annunciato l'espulsione di 44 dei 234 migranti arrivati a Tolone sulla Ocean Viking: "Vedremo. Clemenceau diceva 'i discorsi di Jean Jaurès si riconoscono dal fatto che usa tutti i verbi al futuro'. E possiamo benissimo applicare la stessa frase a Darmanin, i suoi discorsi hanno sempre i verbi al futuro, e la realtà non sempre segue. Poi, il punto è che aprire i porti alla Ocean Viking e alle altre navi delle Ong incoraggia i migranti a partire. La sola politica davvero umanitaria è una politica di fermezza". Quanto "al danno fatto dalle Ong, non riguarda tanto il numero dei migranti che trasportano, quanto la pubblicità fatta alle traversate. E' come se dicessero 'prendete pure la via del mare, tanto ci saremo noi a salvarvi'. E' un atteggiamento irresponsabile che incoraggia viaggi molto pericolosi. Più in generale, le Ong fanno il contrario di quel che noi riteniamo giusto. Noi siamo per una politica dissuasiva, perché i Paesi europei non hanno niente da offrire a chi arriva". (segue) (Res)