Ucraina: governatore regione di Dnipropetrovsk, attacco russo causa danni in distretto di Nikopol

- Le forze russe hanno lanciato un attacco contro tre distretti nella regione di Dnipropetrovsk, facendo uso di artiglieria pesante e lanciarazzi Grad. Come ha riferito il governatore regionale, Valentyn Reznichenko, sono stati colpiti i distretti di Marhanets, Krasnogrigorevsk e Nikopol, ma non vi sarebbero vittime. A Nikopol, secondo Reznichenko, i proiettili nemici hanno colpito dieci abitazioni private, danneggiando anche automobili, gasdotti e linee elettriche. Un incendio è scoppiato in una delle case, è già stato domato dai vigili del fuoco. (Kiu)