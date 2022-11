Civitavecchia: in barca con il reddito di cittadinanza, scovati 13 beneficiari possessori di imbarcazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine di polizia economico finanziaria ha così permesso di individuare 13 soggetti che hanno percepito in questi anni oltre 98mila euro, i quali sono risultati quasi tutti essere intestatari di imbarcazioni da diporto o direttamente oppure in via mediata, tramite false autodichiarazioni. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato smascherato dalla Sezione operativa navale di Anzio: la persona denunciata, italiano, usufruiva di una imbarcazione intestata ad una società di cui era amministratore unico; nella sua dichiarazione aveva “dimenticato” di dichiarare che era rappresentante amministratore in carica di 7 società regolarmente iscritte nel registro delle imprese, di essere in possesso di partecipazioni societarie per un valore di oltre euro 100mila e di avere un patrimonio immobiliare (definito ai fini Isee) del valore di 160mila euro. Tutti i soggetti individuati sono stati segnalati all’autorità giudiziaria e contemporaneamente all’Inps per l’immediata interruzione dell’erogazione del beneficio e per l’avvio delle procedure per il recupero delle somme illecitamente percepite. (Rer)