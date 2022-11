Emirati: ministro Stato Tolleranza, diversità sono fonte di forza per la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le diversità possono essere fonte di forza per la società. Lo ha il ministro di Stato per la Tolleranza degli Emirati Arabi Uniti, Nahyan bin Mubarak al Nahyan, intervenendo oggi Congresso globale dei media (Global media congress) in corso fino a domani ad Abu Dhabi. Nella giornata odierna il Congresso offre ampio spazio al valore della tolleranza nei media. L’agenzia di stampa degli Emirati “Wam” organizzatrice del Congresso insieme ad Adnec ha avviato una campagna mirata a raccontare e promuovere un valore fondamentale per la costruzione di società tolleranti e rispettose delle diversità. Tra le iniziative vi è la firma della “Carta della tolleranza per le agenzie di stampa e i media”, con i partner internazionali, tra cui "Agenzia Nova", volta a promuovere, diffondere e raccontare storie di coesistenza pacifica tra popoli di differenti fedi e culture con particolare attenzione al ruolo dei giovani nel costruire comunità tolleranti e in grado di contrastare il settarismo, il terrorismo, l’estremismo, l’esclusivismo, la discriminazione sociale e religiosa. (segue) (Res)