Emirati: ministro Stato Tolleranza, diversità sono fonte di forza per la società (2)

- "Il mio ministero è l'unico al mondo che si concentra specificamente sulla formazione di tutti i residenti per un lavoro congiunto con tutta la società, in particolare con istituzioni formative e comunicazione con l'obiettivo di infondere ideali di convivenza e tolleranza per vivere in un mondo privo di estremismi, divisioni", ha dichiarato il ministro di Stato emiratino. "Noi abbiamo lanciato la Coalizione internazionale per la tolleranza, per divulgare i valori di amore e convivenza. Noi mostriamo un gran numero di risultati reali: siamo aperti al mondo, adottiamo i principi di tolleranza e dialogo, rafforzando la nostra consapevolezza", ha affermato il ministro di Stato. "Facciamo parte di un'unica grande società umana che deve lavorare in modo congiunto", ha aggiunto Al Nahyan, ricordando la firma ad Abu Dhabi del Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato tra le varie fedi religiose in occasione della visita apostolica di papa Francesco negli Emirati nel febbraio 2019. "La fraternità umana è la via per stabilire uno sviluppo comune e la stabilità in tutto il mondo", ha dichiarato il ministro di Stato emiratino. "Questo tema non deve limitarsi al dialogo teorico tra studiosi ma deve avere applicazioni pratiche sociali ed economiche", ha aggiunto. "I media devono essere coscienti che l'attività che svolgono è connessa con la tolleranza", ha proseguito Al Nahyan. "I media hanno un ruolo, una responsabilità e un dovere nel diffondere messaggio tolleranza", ha sottolineato il ministro di Stato emiratino. "Hanno la responsabilità di essere aperti con coscienza e maturità in modo che tutti possiamo celebrare le caratteristiche delle differenti culture", ha sottolineato il ministro emiratino, ricordando l'importanza che l'informazione sia impostata su criteri oggettivi, di trasparenza per contrastare bufale e notizie false. "I responsabili dei media e dell'industria dell'informazione devono essere un buon esempio per la diversità, la verità e la formazione continua con la consapevolezza che il settore ha un mandato fondamentale per dare forma al mondo di oggi e di domani. (Res)