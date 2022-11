Iraq: presidente Rashid incontra premier Kurdistan Barzani, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, ha incontrato a Erbil il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, per discutere delle relazioni bilaterali. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Il presidente Rashid ha affermato il suo "pieno sostegno" al dialogo per risolvere i problemi in sospeso e rafforzare la relazione e il coordinamento tra il governo federale e il governo regionale del Kurdistan. Il presidente iracheno si è anche detto "fiducioso" nel risolvere tutte le questioni in sospeso “per raggiungere l’interesse nazionale”. Ieri Rashid si è recato a Erbil per la sua prima visita nella regione da quando ha assunto l’incarico e ha incontrato anche l’omologo curdo Nechirvan Barzani. (Res)