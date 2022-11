Archeologia: l'Università di Kiel restituirà reperti all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università “Christian-Albrecht” di Kiel restituirà reperti archeologici della sua collezione di antichità all'Italia, da cui sono stati trafugati. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ndr”, si tratta di “quattro vasi” della Magna Grecia che l'ateneo acquistò tra gli anni Ottanta e Novanta presso la galleria “Palladion” di Basilea, di proprietà del mercante d'arte e gallerista Gianfranco Becchina. Indagato per 14 anni dal Comando Tutela patrimonio culturale dei Carabinieri, Becchina si sarebbe servito di tombaroli per effettuare scavi clandestini in Italia e vendere i ritrovamenti a musei e collezioni private di vari Paesi, tra cui quella dell'ateneo di Kiel. In particolare, ad acquistare i quattro vasi, fu l'archeologo Konrad Schauenburg, allora direttore della collezione di antichità dell'Università “Christian-Albrecht”. L'accademico sarebbe stato consapevole della natura illegale della transazione. A pagare furono la Fondazione “Amici dell'antichità” e la Fondazione per la cultura dello Schleswig-Holstein. Nel febbraio del 2018, l'Università di Kiel ha ricevuto dalle autorità italiane la prima richiesta di restituzione dei vasi trafugati. Ora, non è chiaro se i reperti torneranno effettivamente in Italia, poiché l'accordo sulla restituzione tra l'Università “Christian-Albrecht” e il Paese prevede che l'ateneo possa chiedere le opere in prestito ai fini della loro esposizione. (Geb)