Serbia: eurodeputato Bilcik, emittente Tv "Russia Today" è fonte di "propaganda di guerra russa"

- L'emittente televisiva statale russa "Russia Today" (Rt) non è un media ma una fonte di "propaganda di guerra russa". Lo ha dichiarato l'eurodeputato e relatore al Parlamento europeo, Vladimir Bilcik, reagendo alla notizia del lancio del portale multimediale russo "Rt Balkan" in lingua serba avvenuto ieri. Lo riporta la stampa locale. Bilcik ha affermato che questa decisione "è in contraddizione, non solo con l'obbligo della Serbia di armonizzarsi con la politica estera dell'Unione europea, ma anche con i principi fondamentali dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani fondamentali e delle libertà per tutti", ha sottolineato. "Consentire a un'emittente che da marzo è soggetta alle sanzioni dell'Unione europea di lavorare in Serbia è davvero un passo nella direzione sbagliata ed è del tutto contrario agli obblighi che abbiamo sentito dire dai rappresentanti del governo e dalle istituzioni pubbliche di Belgrado", ha affermato Bilcik. L'eurodeputato ha quindi ricordato che nell'Ue il canale televisivo "Russia Today" è stato inserito nell'elenco soggetto alle sanzioni proprio perché, come ha detto, "non è un media serio, ma una fonte propagandista di guerra russa". "I media che sono finanziati dallo Stato russo e che diffondono odio non sono ciò che vogliamo in Europa e ciò che vogliamo vedere nei Paesi candidati all'adesione all'Ue", ha ribadito Bilcik. (Seb)