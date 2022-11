Libia: presidente Menfi riceve l'Inviato speciale dell'omologo congolese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al Menfi, ha ricevuto ieri presso la sede della presidenza a Tripoli l'Inviato speciale del presidente congolese, capo della missione dell'Unione Africana e ministro degli Esteri della Repubblica del Congo-Brazzaville, Jean Claude Gakosso. Lo ha riferito l'ufficio per i media del Consiglio di presidenza libico, affermando che le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione politica e dei passi adottati dal Consiglio di presidenza per portare a buon fine il progetto di riconciliazione nazionale. Al Menfi ha elogiato il ruolo del presidente della Repubblica del Congo-Brazzaville e della missione dell'Unione Africana per il sostegno agli sforzi del Consiglio presidenziale volti a raggiungere la pace e la stabilità in Libia.(Lit)