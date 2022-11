Arabia Saudita: autorità annunciano l’arresto di un giudice per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità di vigilanza e anticorruzione dell’Arabia Saudita (Nazaha) ha annunciato l’arresto di un giudice accusato di aver accettato una tangente di un milione di dollari per influenzare la sua sentenza. Lo ha reso noto la Nazaha in un comunicato diffuso dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Ibrahim bin Abdulaziz al Juhani, giudice di una corte d’appello nella regione di Medina, è stato arrestato per completare le procedure legali nei suoi confronti. Nazaha ha aggiunto che continuerà a perseguire individui che sfruttano "uffici pubblici per guadagno personale o per danneggiare l'interesse pubblico in qualsiasi modo, e continuerà ad applicare la legge, con tolleranza zero contro la corruzione". Fondata nel 2011, Nazaha mira a combattere la corruzione in ambito e amministrativo nel Regno. (Res)