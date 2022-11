Romania-Ungheria: Orban ribadisce pieno sostegno l'adesione di Bucarest all'area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese, Viktor Orban, ha ribadito al ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, il sostegno all'ingresso di Bucarest nell'area Schengen. Lo riferisce la diplomazia romena con un comunicato, secondo cui i due hanno discusso della forte crescita del commercio bilaterale, della necessità di riequilibrare la bilancia commerciale, dello stimolo degli investimenti romeni in Ungheria e degli investimenti ungheresi in Romania, della prossima firma a Bucarest, a dicembre, dei documenti che gettano le basi del progetto Romania-Azerbaigian-Georgia-Ungheria relativo alla costruzione di un cavo per la trasmissione di elettricità verde dall'Azerbaigian verso l'Europa, nonché del progetto della ferrovia ad alta velocità Bucarest-Budapest. (Rob)