Trasporto aereo: Air France, rischio scioperi per feste di fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi voli di Air France rischiano di essere cancellati a causa di scioperi indetti per le festività natalizie. I sindacati dell'Unac e della Sngaf hanno presentato un preavviso per il periodo compreso tra il 22 dicembre e il 2 gennaio nell'ambito delle richieste riguardanti i contratti di hostess e steward. "Questo preavviso deve servire da avvertimento alla nostra direzione", si legge in un volantino . Al momento Air France non ha reagito alla notizia. (Frp)