G20: dichiarazione congiunta, leader rinnovano impegno a limitare riscaldamento globale

- I leader del G20 hanno rinnovato l'impegno a perseguire sforzi tesi a limitare l'aumento delle temperature globali entro 1,5 gradi centigradi, anche tramite la progressiva riduzione dell'utilizzo di carbone nella generazione di energia. Lo afferma la dichiarazione congiunta pubblicata al termine del vertice del G20 a Bali, in Indonesia. "Ci impegniamo a perseguire sforzi per limitare l'aumento delle temperature a 1,5 gradi centigradi", afferma il documento. "Questo richiederà azioni significative ed efficaci e un impegno da parte di tutti i Paesi". La dichiarazione sollecita i delegati dei Paesi del G20 alla conferenza Cop27 in Egitto a "intensificare urgentemente" gli sforzi tesi a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Inoltre, il documento cita la necessità di accelerare "gli sforzi verso la graduale riduzione dell'impiego dell'energia del carbone, in linea con le circostanze nazionali e riconoscendo la necessità di sostenere una transizione giusta". (Fim)