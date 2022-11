Media: direttore agenzia stampa Emirati a “Nova”, Congresso Abu Dhabi luogo dove condividere esperienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso globale dei media (Global media congress) rappresenta un luogo per gli operatori del settore di ogni parte del mondo dove poter condividere esperienze, parlare insieme e raggiungere soluzioni per affrontare le sfide future. È quanto afferma ad “Agenzia Nova” il direttore generale dell’agenzia di stampa degli Emirati “Wam”, Mohammed Jalal al Rayssi, in un’intervista rilasciata a margine del Gmc iniziato ieri ad Abu Dhabi. Il Congresso è organizzato dal Gruppo Adnec in collaborazione con l'agenzia di stampa degli Emirati "Wam" ed è affiancato da una esposizione dei vari operatori del settore dell'industria dei media con l’obiettivo di offrire l’opportunità ad aziende e istituzioni di discutere di partenariati e modalità di cooperazione. Il titolo dell’evento, il primo di questo tipo organizzato negli Emirati, è “Modellare il futuro dell’industria dei media” (Shaping the Future of the Media Industry). “Abbiamo bisogno oggi di un posto dove sia possibile poter dialogare gli uni con gli altri. Dove est, nord, sud e ovest del mondo possano parlare insieme e dialogare sul futuro del nostro settore”, dichiara Al Rayssi. La tre giorni organizzata dalla “Wam” e da Adnec sotto gli auspici del vicepremier e ministro della Corte presidenziale, Mansour bin Zayed al Nahyan vede la partecipazione di giornalisti, aziende tecnologiche, creatori di contenuti, professionisti del marketing digitale, piattaforme streaming ed esponenti dell’industria dell’intrattenimento, autorità di regolamentazione e i principali interlocutori con cui si interfaccia il settore. Alla conferenza partecipano oltre 1.200 delegati provenienti da vari Paesi del mondo, più di 200 società di media internazionali e almeno 170 relatori di fama mondiale. (segue) (Res)