Media: direttore agenzia stampa Emirati a “Nova”, Congresso Abu Dhabi luogo dove condividere esperienze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vediamo spesso che la nostra industria parla del futuro di altri settori: economia, affari e altri argomenti. Ma nessuno parla del nostro futuro, del futuro dell’industria dei media”, fa notare il direttore della “Wam”. “Penso che questo Congresso rappresenti un centro in cui possiamo avere la possibilità di parlare insieme, condividere le nostre esperienze e raggiungere delle soluzioni che penso ci possano aiutare”, sottolinea. “La cosa positiva è che in merito non abbiamo molte differenze. Siamo qui, da diverse parti del mondo, a parlare di quello abbiamo". “Dal nostro punto di vista, il Congresso potrà essere una piattaforma per l’informazione, per l’educazione, per portare avanti quello che noi conosciamo in merito all’industria dei media”, aggiunge. Secondo il direttore generale della “Wam”, il Congresso di Abu Dhabi offre inoltre la possibilità di fare il punto sulle ultime ricerche nel settore, vedere i più recenti ritrovati nel campo con i quali poter costruire il futuro del mondo dei media. “Se non aggiorniamo le nostre organizzazioni media, saranno un domani completamente fuori servizio”, osserva Rayssi. (segue) (Res)