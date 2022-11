Media: direttore agenzia stampa Emirati a “Nova”, Congresso Abu Dhabi luogo dove condividere esperienze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei temi al centro del Congresso è quello della tolleranza, con particolare attenzione al ruolo dei media nel diffondere questo valore da tempo fortemente promosso dalla leadership degli Emirati come dimostrato dallo storico viaggio di Papa Francesco nel Paese del Golfo nel febbraio 2019 che ha portato alla firma del Documento della Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Alla tolleranza, l’agenzia di stampa “Wam” ha dedicato una campagna specifica lanciata a inizio novembre e che culminerà oggi con la celebrazione al Congresso globale dei media della “Giornata internazionale della tolleranza”. Rispondendo a una domanda sul ruolo di questo importante valore da diffondere attraverso i media di fronte alle crisi che il mondo sta affrontando, tra tutte la guerra in Ucraina, Al Rayissi osserva che nel mondo non vi è solo la guerra, “abbiamo molte evidenze di aree destabilizzate e divise”. Per il direttore della “Wam”, basare lo stare insieme anche in un contesto come quello del Congresso di Abu Dhabi avendo in mente un valore come la tolleranza, lavorando nel campo dei media su questo tema, “ci darà la possibilità di ritornare ai valori della nostra umanità”, invece di concentrare l’attenzione sulle differenze. “Qui al Congresso possiamo renderci conto che tutti abbiamo un pensiero molto simile”. A volte, aggiunge il direttore della “Wam”, ci si concentra su piccole differenze dimenticando il messaggio più importante: “Siamo umani e abbiamo esigenze molto comuni su cui possiamo lavorare insieme rispettandoci a vicenda”. (segue) (Res)