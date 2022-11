Media: direttore agenzia stampa Emirati a “Nova”, Congresso Abu Dhabi luogo dove condividere esperienze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati stanno da tempo portando avanti la missione di sviluppare ed estendere a tutto il mondo i valori della tolleranza tra le persone e le comunità come dimostrato dallo storico viaggio di Papa Francesco nel Paese del Golfo nel febbraio 2019 che ha portato alla firma del Documento della Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, che ha rifondato e rilanciato non solo i rapporti tra cristiani e musulmani, ma tra le varie fedi a livello globale. Non solo, su spinta del Documento della Fratellanza umana è attualmente in costruzione sull’isola di Saadiyat ad Abu Dhabi, la “Abrahamic Family House” che ospiterà una volta completato la Chiesa di San Francesco d'Assisi, la Moschea dell'Imam al Tayyeb e la Sinagoga Moses Ben Maimon. Il governo emiratino ha portato avanti anche altre iniziative in questo senso, tra cui l’avvio della costruzione del grande tempio indù ad Abu Dhabi e la recente apertura di un altro tempio indù a Dubai. (Res)