Cultura: sabato a Roma "Musei in Musica", 100 eventi in città, ai Mercati di Traiano Fiorella Mannoia (2)

- Unire la bellezza del patrimonio culturale e nel contempo aprire a cittadini e i visitatori, alcuni dei luoghi più significativi della città – università, accademie, ambasciate e istituti stranieri, spazi espositivi e culturali – che saranno eccezionalmente aperti in orario serale. In tutto sono circa 50 spazi con 35 mostre e oltre 100 eventi, tra momenti di intrattenimento e visite guidate. Tra i musei civici coinvolti: Musei capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali, Museo di Roma, Museo napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo civico di zoologia, Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina, Galleria d'arte moderna, Museo di casal de' pazzi, Planetario di Roma. "Il ritorno di Musei in Musica è una bellissima notizia per roma – ha dichiarato l'assessore alla Cultura di Roma capitale, Miguel Gotor – è un ulteriore segno del progressivo ritorno alla normalità della nostra città dopo il lungo periodo della pandemia e delle difficoltà che lo hanno accompagnato. Quest'anno è stato fatto un lavoro capillare per presentare ai romani e ai turisti un'ampia e interessante offerta di concerti e spettacoli. e per questo voglio ringraziare fin da ora Fiorella Mannoia per aver voluto partecipare a questa edizione, rendendola unica e illuminandola con il suo talento. Vi aspettiamo numerosi per una bella serata di cultura, divertimento, spettacolo e musica", ha concluso Gotor. (Rer)