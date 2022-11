Emirati: direttore “Wam” a “Nova”, servizio in italiano per consolidare relazioni e condividere informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio in lingua italiana fornito dall’agenzia di stampa degli Emirati “Wam” è un modo per servire la comunità proveniente dall’Italia che vive nel Paese del Golfo e per condividere notizie, informazioni e conoscenze reciproche. È quanto ha sottolineato ad “Agenzia Nova”, il direttore generale dell’agenzia di stampa degli Emirati “Wam”, Mohammed Jalal al Rayssi, in un’intervista rilasciata a margine del Gmc iniziato ieri ad Abu Dhabi. L’agenzia emiratina è tra le poche nel mondo arabo ad avere un servizio dedicato in lingua italiana, per un totale di ben 19 lingue diverse tra cui urdu, bengalese, ebraico e malese. “Negli Emirati Arabi Uniti vivono persone di numerose nazionalità che parlano diverse lingue”, ha osservato Rayssi, secondo cui l’agenzia ha l’obiettivo “di servire tutti coloro che vivono nel Paese”. “Abbiamo una importante comunità italiana residente nel Paese, ma abbiamo anche amici in Italia che desiderano sapere di più su quanto accade nel nostro Paese”, afferma il direttore generale della “Wam”, osservando che molte notizie dall’Italia interessano al pubblico residente negli Emirati. “Abbiamo instaurato buoni rapporti con i media italiani e il nostro obiettivo è proseguire sempre di più su questa strada”, afferma Rayssi. “Perché sono convinto che se vi è una relazione molto forte tra di noi possiamo condividere molti contenuti che aiutano alla comprensione reciproca”, ha proseguito, citando l’esempio della cultura, su cui vi è un grande interesse di approfondimento reciproco sul tema che negli Emirati interessa anche altre comunità di nazionalità differenti.(Res)