Siria-Turchia: ministro Esteri Damasco condanna l’attentato terroristico di Istanbul

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha condannato l’attentato terroristico avvenuto lo scorso 13 novembre nel viale Istiklal di Istanbul, causando la morte di sei persone e 81 feriti. Lo ha reso noto il sito web d’informazione vicino all’opposizione al presidente siriano Bashar al Assad “Enab Baladi”. “La Siria condanna il terrorismo ovunque esso sia”, ha affermato il ministro. Miqdad avrebbe inoltre avvertito le autorità turche di “non sfruttare l’incidente per compiere passi che potrebbero esacerbare la situazione” in Siria. In seguito all’attentato, le autorità turche hanno arrestato Ahlam al Bashir, una donna siriana accusata di aver collocato l’ordigno che ha causato l’esplosione. (segue) (Lib)