Regno Unito: “Guardian”, fornitori energia accusati di speculare su bollette case di riposo

- Nel Regno Unito i fornitori di energia sono accusati di speculare sulle case di riposo imponendo loro bollette eccessive per il periodo invernale. L’accusa arriva da Care England, un organo che rappresenta i fornitori indipendenti di servizi di assistenza agli anziani. In una lettera indirizzata all’autorità regolatrice dell’energia (Ofgem) - visionata dal quotidiano “The Guardian” - Care England accusa le aziende fornitrici di voler imporre bollette “immotivatamente onerose”. Chiede pertanto a Ofgem di avviare un’indagine su questo comportamento. “Crediamo che non ci siano giustificazioni per queste tariffe orrende e opprimenti da un punto di vista finanziario, che è espressamente impedito ai fornitori di gas imporre”, si legge. (Rel)